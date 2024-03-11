***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.03.2024 15:16
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
11.03.2024
Açıklamalar
Lech ve Maria Kaczynski Sokak N1A Metro City Residence Gürcistan/Batum'da bulunan 108 adet rezidansın yıl sonu değerleme raporu yazımız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257468
BIST
'
15:499.247
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 91,80
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4932,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0944
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4935,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0613
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:492.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,57
|Açılış
|: 2.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.879.864
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.981.249
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.764.628
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.648.348
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|165.879.685
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.900.463.657
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,20
|4.016.302.936
|% 5,50
|
|AKBNK
|43,96
|3.926.544.343
|% 5,07
|
|OBAMS
|52,65
|3.900.997.094
|% -9,54
|
|EREGL
|45,86
|3.707.538.353
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,12
|3.476.420.859
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,38
|792.867.822
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,30
|1.349.491.823
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|293.069.067
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.502.512.122
|% 2,52
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9997
|32,0032
|% 0,30
|
|Euro
|35,0239
|35,0447
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2434
|42,4551
|% -0,59
|
|Frank
|37,5228
|37,7109
|% -0,43
|
|Riyal
|8,7741
|8,8180
|% -0,48
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|930,47
|932,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.041,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,83
|2.178,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04YUNSA
Yüzde 4.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 110, 922 adet işlem
-
16:03AGESA
Yüzde 4.16 oranında artışla 73.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 623 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 39 artarak (% 1.37 ) 9, 846
-
16:01XU100
Endeks 9, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 536.00 milyon TL de
-
16:01BUCIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 160, 304 adet işlem