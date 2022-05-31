***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
31.05.2022 15:35
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 30/05/2022 30/05/2022 10587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033559
BIST
15:442.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,83
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:4416,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0337
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:4417,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1051
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
15:44976,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,32
|Açılış
|: 976,12
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:44
|MRGYO
|1,54
|22.357.892
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.267.291
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|43.960.916
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.828.051
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.594.342
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|29.183.386
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|270.980.991
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,15
|24.144.511
|% -5,97
|
|THYAO
|49,10
|5.408.519.514
|% -0,85
|
|TUPRS
|276,00
|2.198.188.915
|% 6,56
|
|SASA
|35,24
|1.543.028.350
|% 3,10
|
|GARAN
|14,55
|1.496.583.469
|% 1,25
|
|KARSN
|7,09
|1.346.917.541
|% -2,48
|
|DOHOL
|4,02
|953.723.834
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,73
|642.967.006
|% 1,49
|
|TSKB
|2,24
|500.488.409
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,60
|927.919.931
|% 1,10
|
|KARSN
|7,09
|1.346.917.541
|% -2,48
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4002
|16,4139
|% 0,21
|
|Euro
|17,5372
|17,5606
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,5584
|20,6615
|% -0,51
|
|Frank
|17,0049
|17,1073
|% -0,20
|
|Riyal
|4,3633
|4,3852
|% 0,23
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,17
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.591
|-4,00
|
|Tam
|6.460
|6.623
|-4,40
|
|Yarım
|3.122
|3.204
|-2,12
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,13
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:57OYAKC
Yüzde 5.60 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 359, 360 adet işlem
-
15:56OYAKC
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 269, 364 adet işlem
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 91 artarak (% 0.30 ) 2, 279
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, ESCOM, MZHLD, OZRDN, MRGYO
-
15:55
SILVR, OYAKC, BOSSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında