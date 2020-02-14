***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 22.929.433 150.142.227 150.142.227Transferler520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)268.883 12.524 8.661.148 8.942.555 8.942.555Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.518 33.503.113 33.543.631 33.543.631Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.633.592 -4.807.804Dönem Karı (Zararı)33.503.113 8.661.148Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.503.113 8.661.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.552.639 -3.497.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 298.174 303.713Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-857.459 2.607.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler582.788 50.874Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.440.247 2.556.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-18.788 180.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.012 48.148Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -19.800 132.255Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.983.129 -3.628.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.562.258 -5.418.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 579.129 1.790.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.991.437 -2.839.197Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.991.437 -2.839.197Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -121.431Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -121.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.275.577 -13.618.429Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -310.756 -339.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)257.937 -482.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-568.693 143.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.283.042 8.215.434İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)78.734 -68.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.361.776 8.284.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 4.178.952 -4.115.455Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 84.953 47.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)75.660 9.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.293 38.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.985 -6.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 7.208 7.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.957.877 -17.427.345İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.000.000 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 42.123 -19.427.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.674.897 -8.454.969Ödenen Faiz22 -573.530 -1.782.275Alınan Faiz20 5.546.734 5.418.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -14.509 10.758YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.891.688 -1.620.419Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -2.316.963 -1.486.975Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.390Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.162 -54.198Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.162 -54.198Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.568.563 -236.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.740.550 3.331.999Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.740.550 3.331.999Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.740.550 3.331.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.354 -3.096.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.354 -3.096.224DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.796 3.105.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.150 8.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.150 8.796Finansal Yatırımlar5 37.496.364 33.739.154Ticari Alacaklar446.136 725.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 413.148 675.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.988 49.095Diğer Alacaklar5.052.370 769.328İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.054 85.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.045.316 683.540Peşin Ödenmiş Giderler8 63.936 4.242.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 93.951 79.442ARA TOPLAM43.162.907 39.564.632TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.162.907 39.564.632DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar10 14.500.993 14.500.993Ticari Alacaklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 131.654.167 110.094.167Maddi Duran Varlıklar12 4.290.439 4.580.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 145 1.678Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.445.744 129.177.756TOPLAM VARLIKLAR193.608.651 168.742.388KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 301.877 6.741.048Ticari Borçlar120.390 50.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 71.109 9.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 49.281 41.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 21.796 16.811Diğer Borçlar268.362 2.225.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 268.362 225.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-25 68.500 61.292Kısa Vadeli Karşılıklar14 163.129 177.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 36.974 31.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 145.955ARA TOPLAM944.054 9.273.449TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER944.054 9.273.449UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 303.335Uzun Vadeli Karşılıklar36.184 80.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 36.184 80.822TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.184 384.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER980.238 9.657.606ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.628.413 159.084.782Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)330.713 290.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)330.713 290.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.830 21.312Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.519.822 1.302.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.788.972 68.345.198Net Dönem Karı veya Zararı33.503.113 8.661.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.628.413 159.084.782TOPLAM KAYNAKLAR193.608.651 168.742.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 8.751.165 7.056.037Satışların Maliyeti18 -243.347 -316.333TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.507.818 6.739.704BRÜT KAR (ZARAR)8.507.818 6.739.704Genel Yönetim Giderleri19 -2.828.028 -2.293.797Pazarlama Giderleri19 -53.055 -42.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 30.183.147 11.136.727Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.735.405 -5.089.018ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.074.477 10.451.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.074.477 10.451.431Finansman Giderleri22 -571.364 -1.790.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.503.113 8.661.148Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.503.113 8.661.148DÖNEM KARI (ZARARI)33.503.113 8.661.148Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.503.113 8.661.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,46500000 0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.518 281.407Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.518 12.524Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.518 281.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.543.631 8.942.555Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.543.631 8.942.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819230BIST