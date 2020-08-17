***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler12.562.985 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.460 1.527.286 6.195.591 7.726.337 7.726.337Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 24.772 7.574.912 1.302.448 82.693.506 6.195.591 178.545.905 178.545.905Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler33.935.679 -33.935.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.890 -1.290.774 -1.000.557 -2.351.221 -2.351.221Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 6.086.259 1.519.822 116.411.811 -1.000.557 203.773.951 203.773.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.303.059 9.995.329Dönem Karı (Zararı)-1.000.557 6.195.591Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.000.557 6.195.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-745.759 -3.306.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 73.588 76.424Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler802.130 115.753Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler582.788 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 219.342 115.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.181 4.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.181 11.737Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -7.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.258.658 -1.016.343Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 -1.268.138 -1.337.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19-20 9.480 321.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-365.000 -2.486.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -365.000 -2.486.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.858.800 6.389.063Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.453.032 -200.546İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-869.571 -98.494İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-583.461 -102.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.322.208 216.995İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.054 51.319İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.329.262 165.676Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -91.740 451.974İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-59.393 4.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.347 447.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -250 -2.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 88.090 1.489.627İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 88.090 -10.373Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -59.439 263.225Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.605.116 9.278.208Ödenen Faiz19-20 -6.986 -312.240Alınan Faiz19-20 1.260.919 1.337.419Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 48.124 -308.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.762.794 -6.167.748Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 11.762.794 2.347.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.662Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -1.662Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -3.980.382Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -3.980.382Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -301.877 -3.980.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.858 -152.801Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-104.067 56.868NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.791 -95.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.825.725 763.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.879.516 667.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.879.516 1.825.725Finansal Yatırımlar5 25.514.228 37.496.364Ticari Alacaklar1.328.579 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 1.293.854 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.725 32.988Diğer Alacaklar14.578.952 5.256.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2-24 0 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.578.952 5.249.690Peşin Ödenmiş Giderler8 84.157 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 47.180 95.304ARA TOPLAM43.432.612 45.184.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.432.612 45.184.209DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 157.105.598 157.927.305Maddi Duran Varlıklar11 4.216.885 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 111 145TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.322.594 162.217.889TOPLAM VARLIKLAR204.755.206 207.402.098KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar46.428 130.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 27.051 81.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.377 49.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 21.546 21.796Diğer Borçlar552.162 464.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 552.162 464.072Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 99.735 159.174İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.735 159.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 158.562 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar32.407 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar126.155 126.155ARA TOPLAM878.433 1.240.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER878.433 1.240.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar102.822 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 102.822 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.822 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER981.255 1.276.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar203.773.951 206.125.172Ödenmiş Sermaye16.1 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.2 8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)270.823 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)270.823 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.4 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.940 61.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.086.259 7.377.033Yabancı Para Çevrim Farkları6.086.259 7.377.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.3 1.519.822 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.5 116.411.811 82.476.132Net Dönem Karı veya Zararı-1.000.557 33.935.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR203.773.951 206.125.172TOPLAM KAYNAKLAR204.755.206 207.402.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.541.840 2.377.628Satışların Maliyeti17 0 -5.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.541.840 2.371.662BRÜT KAR (ZARAR)2.541.840 2.371.662Genel Yönetim Giderleri18 -731.750 -628.275Pazarlama Giderleri18 -97.940 -4.604Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.760.949 7.522.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.466.670 -2.744.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-993.571 6.516.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-993.571 6.516.667Finansman Giderleri20 -6.986 -321.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.000.557 6.195.591Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.000.557 6.195.591DÖNEM KARI (ZARARI)-1.000.557 6.195.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.000.557 6.195.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01400000 0,08600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.890 3.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.890 3.460Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.290.774 1.527.286Yabancı Para Çevrim Farkları-1.290.774 1.527.286DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.350.664 1.530.746TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.351.221 7.726.337Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.351.221 7.726.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850201BIST