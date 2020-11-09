***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.066 21.519.175 21.567.241 21.567.241Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 1.519.822 76.788.972 21.519.175 180.652.023 180.652.023Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.884 27.859.590 27.815.706 27.815.706Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 17.946 2.497.919 109.313.988 27.859.590 220.444.119 220.444.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.715.594 12.386.541Dönem Karı (Zararı)27.859.590 21.519.175Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.859.590 21.519.175Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.185.244 -15.828.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 220.766 224.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-12.058.676 -8.671.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.000 464.788Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -12.093.676 -9.136.180Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.310 -32.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 39.310 -12.607Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -19.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.671.644 -3.663.124Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.640.104 -4.174.506Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 6.951 536.577Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-4.896 -13.441Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-33.595 -11.754Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.345.862 3.059.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.367.467 -424.133İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.251.613 -437.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.854 13.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.865.218 -844.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-170.728 72.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.035.946 -917.329Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -52.400 4.159.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 72.609 543.803İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.638 10.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)108.247 533.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -7.716 1.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.882 -467.613İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -95.882 32.387Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -68.500 91.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.020.208 8.749.745Ödenen Faiz22 -6.951 -536.577Alınan Faiz20 1.640.104 4.174.506Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 62.233 -1.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.247.026 -6.167.746Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları10 -21.919.835 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 18.680.690 2.347.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.881 -1.660Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.881 -1.660Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -6.215.556Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -6.215.556Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -301.877 -6.215.556YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.691 3.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.691 3.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.150 8.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.841 12.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 176.841 10.150Finansal Yatırımlar5 30.909.350 37.496.364Ticari Alacaklar2.812.198 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 2.698.356 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 113.842 32.988Diğer Alacaklar184.512 5.052.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-24 177.782 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.730 5.045.316Peşin Ödenmiş Giderler8 116.336 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 31.718 93.951ARA TOPLAM34.230.955 43.162.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.230.955 43.162.907DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar10 36.420.828 14.500.993Diğer Alacaklar7 2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 146.369.167 131.654.167Maddi Duran Varlıklar12 4.077.654 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 45 145Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.870.334 150.445.744TOPLAM VARLIKLAR221.101.289 193.608.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar188.103 120.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 31.344 71.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 156.759 49.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 14.080 21.796Diğer Borçlar82.480 268.362İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 82.480 268.362Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-24 0 68.500Kısa Vadeli Karşılıklar14 183.089 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 56.934 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 126.155ARA TOPLAM467.752 944.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.752 944.054UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Diğer Borçlar90.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar99.418 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 99.418 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.418 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER657.170 980.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.444.119 192.628.413Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)286.829 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.829 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.946 61.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.313.988 76.788.972Net Dönem Karı veya Zararı27.859.590 33.503.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.444.119 192.628.413TOPLAM KAYNAKLAR221.101.289 193.608.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.176.368 6.532.662 2.188.536 2.230.988Satışların Maliyeti18 -135.034 -158.967 0 -29.712TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.041.334 6.373.695 2.188.536 2.201.276BRÜT KAR (ZARAR)5.041.334 6.373.695 2.188.536 2.201.276Genel Yönetim Giderleri19 -2.435.776 -1.944.815 -1.024.968 -764.532Pazarlama Giderleri19 -131.104 -13.886 -4.766 -4.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 28.508.202 18.613.897 5.265.232 8.562.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.116.115 -973.139 161.353 -248.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.866.541 22.055.752 6.585.387 9.745.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.866.541 22.055.752 6.585.387 9.745.972Finansman Giderleri21 -6.951 -536.577 0 -79.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245DÖNEM KARI (ZARARI)27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.859.590 21.519.175 6.585.387 9.666.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,38700000 0,29900000 0,09200000 0,13400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.884 48.066 -47.344 59.616Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.884 48.066 -47.344 59.616Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.884 48.066 -47.344 59.616TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.815.706 21.567.241 6.538.043 9.725.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.815.706 21.567.241 6.538.043 9.725.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887419BIST