***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.518 33.503.113 33.543.631 33.543.631Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.373 48.191.925 48.080.552 48.080.552Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.000.092 17.633.592Dönem Karı (Zararı)48.191.925 33.503.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)48.191.925 33.503.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-41.075.046 -18.595.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 294.576 298.174Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-236.714 -908.333Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.000 531.914Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -271.714 -1.440.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler56.677 -18.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 54.106 1.012Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 2.571 -19.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.840.141 -4.975.364Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.151.507 -5.531.210Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 6.951 563.605Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri314.013 7.765Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-9.598 -15.524Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.349.444 -12.991.437Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-39.349.444 -12.991.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.249.142 -2.232.468Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.558.051 -267.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.120.181 252.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-437.870 -520.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.928.760 -4.283.042İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.054 78.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.935.814 -4.361.776Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.845.125 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -22.177 4.178.952Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 85.455 84.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-27.332 75.660İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.787 9.293Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -7.401 4.985Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.417 -1.957.877İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)81.800 -2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 13.617 42.123Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -68.500 7.208Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.132.263 12.674.897Ödenen Faiz23 -6.951 -573.530Alınan Faiz21 2.151.507 5.546.734Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -12.385 -14.509YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.434.807 -10.891.688Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-21.919.835 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 23.368.878 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.316.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.236 -6.162Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.236 -6.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.568.563FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -6.740.550Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -6.740.550Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -301.877 -6.740.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.838 1.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.838 1.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.150 8.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.988 10.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 142.988 10.150Finansal Yatırımlar5 14.399.200 37.496.364Ticari Alacaklar4.655.174 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 4.228.363 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 426.811 32.988Diğer Alacaklar7.978.490 5.052.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 0 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.978.490 5.045.316Stoklar8 2.845.125 0Peşin Ödenmiş Giderler9 86.113 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 106.336 93.951ARA TOPLAM30.213.426 43.162.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.213.426 43.162.907DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.828 14.500.993Diğer Alacaklar2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 171.003.611 131.654.167Maddi Duran Varlıklar13 4.010.233 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 11 145TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.437.323 150.445.744TOPLAM VARLIKLAR241.650.749 193.608.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 301.877Ticari Borçlar196.247 120.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 38.349 71.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 157.898 49.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 14.395 21.796Diğer Borçlar191.979 268.362İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 191.979 268.362Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-25 0 68.500Kısa Vadeli Karşılıklar178.088 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 49.362 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 128.726 126.155ARA TOPLAM580.709 944.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER580.709 944.054UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 0Diğer Borçlar9 171.800 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 81.800 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar189.275 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 189.275 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.075 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER941.784 980.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.708.965 192.628.413Ödenmiş Sermaye18 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)219.340 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)219.340 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.543 61.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.313.988 76.788.972Net Dönem Karı veya Zararı48.191.925 33.503.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.708.965 192.628.413TOPLAM KAYNAKLAR241.650.749 193.608.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.620.488 8.751.165Satışların Maliyeti19 -230.748 -243.347TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.389.740 8.507.818BRÜT KAR (ZARAR)7.389.740 8.507.818Genel Yönetim Giderleri20 -3.042.384 -2.828.028Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 45.321.930 30.183.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.470.410 -1.788.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.198.876 34.074.477Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.198.876 34.074.477Finansman Giderleri23 -6.951 -571.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.191.925 33.503.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.191.925 33.503.113DÖNEM KARI (ZARARI)48.191.925 33.503.113Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.191.925 33.503.113Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,66900000 0,46500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111.373 40.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -111.373 40.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-111.373 40.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.080.552 33.543.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.080.552 33.543.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916168BIST