***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.518 1.329.407 33.935.679 35.305.604 35.305.604Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.373 4.419.042 51.761.474 56.069.143 56.069.143Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686 676.686Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.931.065 18.639.565Dönem Karı (Zararı)51.761.474 33.935.679Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.761.474 33.935.679Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.357.251 -18.264.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 294.576 298.174Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-236.714 -908.333Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 35.000 531.914Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 -271.714 -1.440.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler56.677 -18.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 54.106 1.012Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 2.571 -19.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -2.088.062 -5.045.195Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.398.347 -5.609.010Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.987 571.574Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 314.020 7.765Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -10.722 -15.524Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.383.728 -12.590.469Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -40.383.728 -12.590.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.520.914 -2.051.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.558.618 -260.791İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.123.044 257.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 -435.574 -518.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.204.651 -4.391.746İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.473.211 78.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 -2.731.440 -4.470.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.845.125 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -22.193 4.178.952Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler166.897 94.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.772 84.795İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 157.125 9.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -7.071 4.688Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 0 66.748Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.021 -1.774.195İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 -2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 109.021 225.805Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -159.174 31.134Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.116.691 13.619.947Ödenen Faiz22 -6.987 -573.530Alınan Faiz20 2.203.645 5.609.010Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -11.032 -15.862YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.354.642 -10.891.689Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 23.368.878 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.316.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.236 -6.162Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -14.236 -6.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.568.564FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.221.712 -6.740.550Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.919.835 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -6.740.550Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -301.877 -6.740.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.798.135 1.007.326Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi115.658 55.302NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.682.477 1.062.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.825.725 763.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.248 1.825.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 143.248 1.825.725Finansal Yatırımlar6 14.399.200 37.496.364Ticari Alacaklar4.655.734 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 4.228.925 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 426.809 32.988Diğer Alacaklar12.653.457 5.256.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 4.674.967 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.978.490 5.249.690Stoklar9 2.845.125 0Peşin Ödenmiş Giderler10 86.129 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 106.336 95.304ARA TOPLAM34.889.229 45.184.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.889.229 45.184.209DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 225.210.938 157.927.305Maddi Duran Varlıklar13 4.010.233 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 11 145TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.223.822 162.217.889TOPLAM VARLIKLAR264.113.051 207.402.098KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 0 301.877Ticari Borçlar286.869 130.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 85.200 81.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 201.669 49.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 14.725 21.796Diğer Borçlar401.293 464.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 401.293 464.072Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 0 128.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 31.134Kısa Vadeli Karşılıklar178.088 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 49.362 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 128.726 126.155ARA TOPLAM880.975 1.240.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER880.975 1.240.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 189.275 36.184Diğer Borçlar171.800 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 81.800 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER361.075 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.242.050 1.276.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.871.001 206.125.172Ödenmiş Sermaye18 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.2 8.485.793 8.485.793Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18.3 676.686 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)219.340 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)219.340 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.5 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.543 61.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.796.075 7.377.033Yabancı Para Çevrim Farkları11.796.075 7.377.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.4 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.433.714 82.476.132Net Dönem Karı veya Zararı51.761.474 33.935.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR262.871.001 206.125.172TOPLAM KAYNAKLAR264.113.051 207.402.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 10.135.333 9.924.109Satışların Maliyeti19 -443.158 -626.971TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.692.175 9.297.138BRÜT KAR (ZARAR)9.692.175 9.297.138Genel Yönetim Giderleri20 -3.276.146 -2.858.985Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 46.826.909 29.857.560Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.474.477 -1.788.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.768.461 34.507.253Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.768.461 34.507.253Finansman Giderleri22 -6.987 -571.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.761.474 33.935.679Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.761.474 33.935.679DÖNEM KARI (ZARARI)51.761.474 33.935.679Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.761.474 33.935.679Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,71900000 0,47100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111.373 40.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.373 40.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.419.042 1.329.407Yabancı Para Çevrim Farkları4.419.042 1.329.407DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.307.669 1.369.925TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.069.143 35.305.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.069.143 35.305.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916190BIST