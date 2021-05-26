***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler33.503.113 -33.503.113 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.890 -1.467.380 -1.527.270 -1.527.270Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 1.519.822 110.292.085 -1.467.380 191.101.143 191.101.143Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965Transferler48.191.925 -48.191.925 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.333 2.061.509 2.056.176 2.056.176Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 -54.876 2.497.919 126.391.706 2.061.509 242.765.141 242.765.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.742 -11.254.205Dönem Karı (Zararı)2.061.509 -1.467.380Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.061.509 -1.467.380Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-810.159 -711.304Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 73.967 73.588Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-134.610 802.130Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 219.342Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -134.610 582.788Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.710 2.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 6.281 2.181Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.571 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-753.226 -1.224.203Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -609.345 -1.231.652Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 6.951Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri163.005 10.096Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-306.886 -9.598Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -365.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -365.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.873.774 -10.349.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.058.662 -1.036.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.125.505 -451.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)66.843 -585.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -396.660 -9.335.823İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-396.660 -9.342.877Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -13.686 -20.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 170.421 -85.785İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)278.740 -54.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-108.319 -31.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 3.243 -396Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-158.078 98.345İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-68.499 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -89.579 98.345Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 31.235Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-622.424 -12.528.147Ödenen Faiz23 0 -6.951Alınan Faiz21 609.345 1.234.122Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 73.821 46.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.102 11.762.794Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-153 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 11.762.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.949 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -16.949 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -301.877Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.640 206.712NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.640 206.712DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.988 10.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 186.628 216.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 186.628 142.988Finansal Yatırımlar5 14.533.810 14.399.200Ticari Alacaklar5.550.831 4.655.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 5.198.747 4.228.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 352.084 426.811Diğer Alacaklar8.375.150 7.978.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.375.150 7.978.490Stoklar8 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler9 99.799 86.113Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 32.515 106.336ARA TOPLAM32.044.210 30.213.426TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.044.210 30.213.426DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.981 36.420.828Diğer Alacaklar2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 171.003.611 171.003.611Maddi Duran Varlıklar13 3.953.226 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.380.458 211.437.323TOPLAM VARLIKLAR243.424.668 241.650.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 0Ticari Borçlar59.782 196.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 10.343 38.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 49.439 157.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 17.638 14.395Diğer Borçlar102.400 191.979İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 102.400 191.979Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 164.114 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 37.959 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 126.155 128.726ARA TOPLAM343.934 580.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER343.934 580.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 212.292 189.275Diğer Borçlar103.301 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 13.301 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 90.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER315.593 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER659.527 941.784ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.765.141 240.708.965Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 0 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)214.007 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)214.007 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.876 -49.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.497.919 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları126.391.706 109.313.988Net Dönem Karı veya Zararı2.061.509 48.191.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR242.765.141 240.708.965TOPLAM KAYNAKLAR243.424.668 241.650.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.462.091 2.084.745Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.462.091 2.084.745BRÜT KAR (ZARAR)2.462.091 2.084.745Genel Yönetim Giderleri20 -882.604 -718.153Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.773.539 2.732.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.291.517 -5.560.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.061.509 -1.460.429Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.061.509 -1.460.429Finansman Giderleri23 0 -6.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.061.509 -1.467.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.061.509 -1.467.380DÖNEM KARI (ZARARI)2.061.509 -1.467.380Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.061.509 -1.467.380Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,02400000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.333 -59.890Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.333 -59.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.333 -59.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.056.176 -1.527.270Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.056.176 -1.527.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938266BIST