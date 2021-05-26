***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler33.935.679 -33.935.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.890 -1.290.774 -1.000.557 -2.351.221 -2.351.221Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 6.086.259 1.519.822 116.411.811 -1.000.557 203.773.951 203.773.951Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Transferler51.761.474 -51.761.474 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.333 4.458.911 2.169.432 6.623.010 6.623.010Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -54.876 16.254.986 2.497.919 136.080.981 2.169.432 269.494.011 269.494.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.592 -11.303.059Dönem Karı (Zararı)2.169.432 -1.000.557Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.169.432 -1.000.557Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-930.421 -745.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 73.967 73.588Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-134.610 802.130Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 0 582.788Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -134.610 219.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.710 2.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 6.281 2.181Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.571 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -873.488 -1.258.658Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -729.392 -1.268.138Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 0 9.480Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 164.145 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -308.241 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -365.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -365.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.901.597 -10.858.800Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.060.378 -1.453.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.127.819 -869.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 67.441 -583.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-546.750 -9.322.208İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -150.090 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 -396.660 -9.329.262Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -13.687 -20.221Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.277 -91.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 297.324 -59.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -151.047 -32.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.913 -250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.620 88.090İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 -9.620 88.090Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 -59.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-662.586 -12.605.116Ödenen Faiz22 0 -6.986Alınan Faiz20 431.173 1.260.919Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 73.821 48.124YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.949 11.762.794Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 11.762.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.949 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -16.949 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -301.877Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-174.541 157.858Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi218.301 -104.067NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.760 53.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.248 1.825.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 187.008 1.879.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 187.008 143.248Finansal Yatırımlar6 14.533.810 14.399.200Ticari Alacaklar5.551.967 4.655.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 5.199.883 4.228.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 352.084 426.809Diğer Alacaklar13.498.426 12.653.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 5.123.276 4.674.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.375.150 7.978.490Stoklar9 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler10 99.816 86.129Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 32.515 106.336ARA TOPLAM37.169.019 34.889.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.169.019 34.889.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 229.451.548 225.210.938Maddi Duran Varlıklar13 3.953.226 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11TOPLAM DURAN VARLIKLAR233.407.414 229.223.822TOPLAM VARLIKLAR270.576.433 264.113.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 0 0Ticari Borçlar124.905 286.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 75.648 85.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.257 201.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 17.638 14.725Diğer Borçlar460.172 401.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 460.172 401.293Kısa Vadeli Karşılıklar164.114 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 37.959 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 126.155 128.726ARA TOPLAM766.829 880.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER766.829 880.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar103.301 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 13.301 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 90.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar212.292 189.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 212.292 189.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER315.593 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.082.422 1.242.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar269.494.011 262.871.001Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 8.485.793Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)214.007 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)214.007 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.876 -49.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.254.986 11.796.075Yabancı Para Çevrim Farkları16.254.986 11.796.075Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.497.919 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları136.080.981 115.433.714Net Dönem Karı veya Zararı2.169.432 51.761.474TOPLAM ÖZKAYNAKLAR269.494.011 262.871.001TOPLAM KAYNAKLAR270.576.433 264.113.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.462.961 2.541.840Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.462.961 2.541.840BRÜT KAR (ZARAR)2.462.961 2.541.840Genel Yönetim Giderleri20 -896.187 -731.750Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.894.941 2.760.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.292.283 -5.564.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.169.432 -993.571Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.169.432 -993.571Finansman Giderleri22 0 -6.986SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.169.432 -1.000.557Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.169.432 -1.000.557DÖNEM KARI (ZARARI)2.169.432 -1.000.557Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.169.432 -1.000.557Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,02500000 -0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.333 -59.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.333 -59.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.458.911 -1.290.774Yabancı Para Çevrim Farkları4.458.911 -1.290.774DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.453.578 -1.350.664TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.623.010 -2.351.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.623.010 -2.351.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938268BIST