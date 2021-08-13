***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler978.097 32.957.582 -33.935.679 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.243 4.418.177 21.669.165 26.045.099 26.045.099Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686 676.686Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 19.587 11.795.210 2.497.919 115.433.714 21.669.165 232.846.957 232.846.957Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler381.622 51.379.852 -51.761.474 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.591 12.941.475 1.430.186 14.389.252 14.389.252Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -31.952 24.737.550 2.879.541 135.699.359 1.430.186 277.260.253 277.260.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.633.435 2.381.128Dönem Karı (Zararı)1.430.186 22.345.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.430.186 22.345.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.431.555 -22.884.243Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 147.361 147.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.836.432 -6.734.948Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 0 35.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.836.432 -6.769.948Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.670 15.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -45.273 15.327Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 64.943 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -1.571.908 -1.596.697Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.476.217 -1.574.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 0 6.951Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 218.960 7.862Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -314.651 -36.569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -14.715.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.549.075 1.287.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.734.298 -3.454.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.570.930 -3.447.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 -163.368 -7.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.793.402 4.889.474İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -977.518 724İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 5.770.920 4.888.750Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 17.650 18.118Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler210.798 -44.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 340.367 -35.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -129.569 -9.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.806 -3.101Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-320.931 62.694İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -42.859 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 -278.072 62.694Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 -180.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.410.816 749.017Ödenen Faiz22 0 -6.951Alınan Faiz20 1.177.998 1.574.941Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 44.621 64.121YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.499.758 -3.915.831Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veGirişleri5 -6.482.807 18.680.690Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -22.596.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.951 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -16.951 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -301.877Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-866.323 -1.836.580Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi925.204 152.716NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.881 -1.683.864DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.248 1.825.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.129 141.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 202.129 143.248Finansal Yatırımlar6 18.045.575 14.399.200Ticari Alacaklar7.171.072 4.655.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 6.592.653 4.228.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 578.419 426.809Diğer Alacaklar8.158.274 12.653.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 5.950.704 4.674.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.207.570 7.978.490Stoklar9 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler10 68.479 86.129Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 61.715 106.336ARA TOPLAM36.972.721 34.889.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.972.721 34.889.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 237.227.209 225.210.938Maddi Duran Varlıklar13 3.879.834 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11TOPLAM DURAN VARLIKLAR241.109.683 229.223.822TOPLAM VARLIKLAR278.082.404 264.113.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 0 0Ticari Borçlar183.016 286.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 112.021 85.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 70.995 201.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 17.531 14.725Diğer Borçlar127.179 401.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 3.958 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 123.221 401.293Kısa Vadeli Karşılıklar236.063 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 42.394 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 193.669 128.726ARA TOPLAM563.789 880.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER563.789 880.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar124.983 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 34.983 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 90.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar133.379 189.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 133.379 189.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.362 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER822.151 1.242.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar277.260.253 262.871.001Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 8.485.793Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)236.931 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)236.931 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.952 -49.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.737.550 11.796.075Yabancı Para Çevrim Farkları24.737.550 11.796.075Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.699.359 115.433.714Net Dönem Karı veya Zararı1.430.186 51.761.474TOPLAM ÖZKAYNAKLAR277.260.253 262.871.001TOPLAM KAYNAKLAR278.082.404 264.113.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.732.194 3.456.085 2.269.233 914.245Satışların Maliyeti19 -138.610 -135.034 -138.610 -135.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.593.584 3.321.051 2.130.623 779.211BRÜT KAR (ZARAR)4.593.584 3.321.051 2.130.623 779.211Genel Yönetim Giderleri20 -1.767.792 -1.439.670 -871.605 -707.920Pazarlama Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.008.678 23.303.085 1.113.737 20.542.136Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.404.284 -3.508.315 -3.112.001 2.056.295ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.430.186 21.676.151 -739.246 22.669.722FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.430.186 21.676.151 -739.246 22.669.722Finansman Giderleri22 0 -6.986 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722DÖNEM KARI (ZARARI)1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.430.186 21.669.165 -739.246 22.669.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (zarar) 24 0,01400000 0,30100000 -0,00700000 0,31500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.591 -42.243 22.924 17.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.591 -42.243 22.924 17.647Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.941.475 4.418.177 8.482.564 5.685.873Yabancı Para Çevrim Farkları12.941.475 4.418.177 8.482.564 5.685.873DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.959.066 4.375.934 8.505.488 5.703.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.389.252 26.045.099 7.766.242 28.373.242Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar.099 7.766.242 28.373.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958152BIST