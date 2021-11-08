***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler978.097 32.525.016 -33.503.113 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.884 27.859.590 27.815.706 27.815.706Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 17.946 2.497.919 109.313.988 27.859.590 220.444.119 220.444.119Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965Transferler381.622 47.810.303 -48.191.925Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.702 501.717 581.419 581.419Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 30.159 2.879.541 126.010.084 501.717 241.290.384 241.290.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.445.936 3.715.594Dönem Karı (Zararı)501.717 27.859.590Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)501.717 27.859.590Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.180.603 -28.185.244Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 220.653 220.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.664.327 -12.058.676Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 35.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 5.664.327 -12.093.676Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.293 39.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 20.350 39.310Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 64.943 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.789.670 -1.671.644Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.685.291 -1.640.104Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 6.951Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri209.562 -4.896Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-313.941 -33.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.001.064 2.345.862Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.501.774 -2.367.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.154.290 -2.251.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-347.484 -115.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.596.181 4.865.218İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -170.728İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.596.181 5.035.946Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -9.479 -52.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 225.619 72.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)275.488 -35.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-49.869 108.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.409 -7.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.944 -95.882İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-80.974 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.970 -95.882Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 195.404 -68.500Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.683.384 2.020.208Ödenen Faiz0 -6.951Alınan Faiz21 1.685.291 1.640.104Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 77.261 62.233YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.398.995 -3.247.026Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-153 -21.919.835Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 18.680.690Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.802.895 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.947 -7.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -20.947 -7.881Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.575.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -301.877Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.941 166.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.941 166.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.988 10.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.929 176.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 189.929 142.988Finansal Yatırımlar5 13.537.768 14.399.200Ticari Alacaklar5.947.385 4.655.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 5.193.287 4.228.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 754.098 426.811Diğer Alacaklar5.382.309 7.978.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.382.309 7.978.490Stoklar8 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler9 95.592 86.113Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 29.075 106.336ARA TOPLAM28.447.535 30.213.426TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.447.535 30.213.426DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.981 36.420.828Diğer Alacaklar7 2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 173.578.612 171.003.611Maddi Duran Varlıklar13 3.810.538 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.812.771 211.437.323TOPLAM VARLIKLAR242.260.306 241.650.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 0Ticari Borçlar107.925 196.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 7.592 38.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 100.333 157.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 16.804 14.395Diğer Borçlar186.835 191.979İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 826 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 186.009 191.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 195.404 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 226.653 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 32.984 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 193.669 128.726ARA TOPLAM733.621 580.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER733.621 580.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 90.000 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar146.301 189.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 146.301 189.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER236.301 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER969.922 941.784ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar241.290.384 240.708.965Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 0 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)299.042 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)299.042 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.159 -49.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları126.010.084 109.313.988Net Dönem Karı veya Zararı501.717 48.191.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR241.290.384 240.708.965TOPLAM KAYNAKLAR242.260.306 241.650.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.082.171 5.176.368 2.461.588 2.188.536Satışların Maliyeti19 -138.610 -135.034 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.943.561 5.041.334 2.461.588 2.188.536BRÜT KAR (ZARAR)6.943.561 5.041.334 2.461.588 2.188.536Genel Yönetim Giderleri20 -2.510.596 -2.435.776 -772.397 -1.024.968Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.908.005 28.508.202 511.394 5.265.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.839.253 -3.247.219 -2.438.204 156.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)501.717 27.866.541 -237.619 6.585.387Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)501.717 27.866.541 -237.619 6.585.387Finansman Giderleri0 -6.951 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları501.717 27.859.590 -237.619 6.585.387Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 0,00480000 0,38690000 -0,00230000 0,09150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.702 -43.884 62.111 -47.344Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.702 -43.884 62.111 -47.344Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.702 -43.884 62.111 -47.344TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)581.419 27.815.706 -175.508 6.538.043Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları581.419 27.815.706 -175.508 6.538.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976003BIST