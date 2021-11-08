***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 19:11
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172
Transferler
978.097 32.957.582 -33.935.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.884 7.888.332 29.406.456 37.250.904 37.250.904
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686 676.686
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 17.946 15.265.365 2.497.919 115.433.714 29.406.456 244.052.762 244.052.762
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001
Transferler
381.622 51.379.852 -51.761.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.702 15.987.913 1.595.787 17.663.402 17.663.402
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 30.159 27.783.988 2.879.541 135.699.359 1.595.787 280.534.403 280.534.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.150 1.532.093
Dönem Karı (Zararı)
1.595.787 29.406.456
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.595.787 29.406.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.671.239 -28.359.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 220.653 220.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-766.655 -12.058.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 67.514 35.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -834.169 -12.093.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.293 39.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 20.350 39.310
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 64.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.210.530 -1.845.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.101.255 -1.794.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 6.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 206.012 10.093
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -315.287 -68.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.715.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -14.715.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-656.695 -1.365.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.567.787 -6.351.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.153.386 -6.238.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -414.401 -113.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.201.493 4.840.972
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.394.688 -170.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 2.596.181 5.011.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -420.352 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -9.463 -52.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
247.515 135.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 330.851 -16.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -83.336 152.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.079 -7.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.584 343.220
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -80.974 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 -224.610 343.220
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 195.404 -274.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.732.147 -318.713
Ödenen Faiz
22 0 -6.985
Alınan Faiz
20 1.803.036 1.794.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 77.261 63.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-900.346 18.672.808
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.695.601 18.680.689
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.947 -7.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.947 -7.881
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.575.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -22.221.712
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -21.919.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -301.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -301.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.196 -2.016.811
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.195.311 370.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.115 -1.645.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.248 1.825.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 586.363 179.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 586.363 143.248
Finansal Yatırımlar
6 13.537.768 14.399.200
Ticari Alacaklar
5.949.995 4.655.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 5.195.896 4.228.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 754.099 426.809
Diğer Alacaklar
11.750.183 12.653.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 6.367.874 4.674.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.382.309 7.978.490
Stoklar
9 3.265.477 2.845.125
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.592 86.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 29.075 106.336
ARA TOPLAM
35.214.453 34.889.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.214.453 34.889.229
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 2.640 2.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 242.578.540 225.210.938
Maddi Duran Varlıklar
13 3.810.538 4.010.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 11
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.391.718 229.223.822
TOPLAM VARLIKLAR
281.606.171 264.113.051
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 0
Ticari Borçlar
219.097 286.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 102.603 85.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 116.494 201.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.804 14.725
Diğer Borçlar
177.509 401.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 176.683 401.293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 195.404 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.653 178.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 32.984 49.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 193.669 128.726
ARA TOPLAM
835.467 880.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
835.467 880.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
90.000 171.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 0 81.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.301 189.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 146.301 189.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.301 361.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.768 1.242.050
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
280.534.403 262.871.001
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 8.485.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
299.042 219.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
299.042 219.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.159 -49.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.783.988 11.796.075
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.783.988 11.796.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.497.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.699.359 115.433.714
Net Dönem Karı veya Zararı
1.595.787 51.761.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.534.403 262.871.001
TOPLAM KAYNAKLAR
281.606.171 264.113.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 7.294.970 6.965.364 2.562.776 3.509.279
Satışların Maliyeti
19 -138.610 -135.034 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.156.360 6.830.330 2.562.776 3.509.279
BRÜT KAR (ZARAR)
7.156.360 6.830.330 2.562.776 3.509.279
Gen -2.556.098 -2.651.952 -788.306 -961.909
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.836.283 28.666.213 827.605 4.686.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.840.758 -3.431.149 -2.436.474 77.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.787 29.413.442 165.601 7.310.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.787 29.413.442 165.601 7.310.978
Finansman Giderleri
22 0 -6.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01500000 0,40800000 0,00200000 0,10200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.702 -43.884 62.111 -1.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.702 -43.884 62.111 -1.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.987.913 7.888.332 3.046.438 3.481.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.987.913 7.888.332 3.046.438 3.481.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.067.615 7.844.448 3.108.549 3.480.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.663.402 37.250.904 3.274.150 10.791.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.663.402 37.250.904 3.274.150 10.791.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976007
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