***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler978.097 32.957.582 -33.935.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.884 7.888.332 29.406.456 37.250.904 37.250.904Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686 676.686Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 17.946 15.265.365 2.497.919 115.433.714 29.406.456 244.052.762 244.052.762Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Transferler381.622 51.379.852 -51.761.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.702 15.987.913 1.595.787 17.663.402 17.663.402Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 30.159 27.783.988 2.879.541 135.699.359 1.595.787 280.534.403 280.534.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI148.150 1.532.093Dönem Karı (Zararı)1.595.787 29.406.456Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.595.787 29.406.456Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.671.239 -28.359.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 220.653 220.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-766.655 -12.058.675Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 67.514 35.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -834.169 -12.093.675Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.293 39.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 20.350 39.310Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 64.943 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -2.210.530 -1.845.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.101.255 -1.794.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 0 6.985Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 206.012 10.093Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -315.287 -68.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.715.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -14.715.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-656.695 -1.365.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.567.787 -6.351.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.153.386 -6.238.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 -414.401 -113.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.201.493 4.840.972İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.394.688 -170.728İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 2.596.181 5.011.700Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -420.352 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -9.463 -52.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler247.515 135.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 330.851 -16.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -83.336 152.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.079 -7.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-305.584 343.220İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -80.974 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 -224.610 343.220Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 195.404 -274.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.732.147 -318.713Ödenen Faiz22 0 -6.985Alınan Faiz20 1.803.036 1.794.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 77.261 63.586YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-900.346 18.672.808Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.695.601 18.680.689Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.947 -7.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -20.947 -7.881Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.575.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -22.221.712Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -21.919.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -301.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -301.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-752.196 -2.016.811Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.195.311 370.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.115 -1.645.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.248 1.825.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 586.363 179.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 586.363 143.248Finansal Yatırımlar6 13.537.768 14.399.200Ticari Alacaklar5.949.995 4.655.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 5.195.896 4.228.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 754.099 426.809Diğer Alacaklar11.750.183 12.653.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 6.367.874 4.674.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.382.309 7.978.490Stoklar9 3.265.477 2.845.125Peşin Ödenmiş Giderler10 95.592 86.129Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 29.075 106.336ARA TOPLAM35.214.453 34.889.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.214.453 34.889.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 2.640 2.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 242.578.540 225.210.938Maddi Duran Varlıklar13 3.810.538 4.010.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 11TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.391.718 229.223.822TOPLAM VARLIKLAR281.606.171 264.113.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 0 0Ticari Borçlar219.097 286.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 102.603 85.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 116.494 201.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 16.804 14.725Diğer Borçlar177.509 401.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 826 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 176.683 401.293Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 195.404 0Kısa Vadeli Karşılıklar226.653 178.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 32.984 49.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 193.669 128.726ARA TOPLAM835.467 880.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER835.467 880.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar90.000 171.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-25 0 81.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar146.301 189.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 146.301 189.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER236.301 361.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.071.768 1.242.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar280.534.403 262.871.001Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 8.485.793Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)299.042 219.340Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)299.042 219.340Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.159 -49.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.783.988 11.796.075Yabancı Para Çevrim Farkları27.783.988 11.796.075Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.497.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.699.359 115.433.714Net Dönem Karı veya Zararı1.595.787 51.761.474TOPLAM ÖZKAYNAKLAR280.534.403 262.871.001TOPLAM KAYNAKLAR281.606.171 264.113.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.294.970 6.965.364 2.562.776 3.509.279Satışların Maliyeti19 -138.610 -135.034 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.156.360 6.830.330 2.562.776 3.509.279BRÜT KAR (ZARAR)7.156.360 6.830.330 2.562.776 3.509.279Gen -2.556.098 -2.651.952 -788.306 -961.909Pazarlama Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.836.283 28.666.213 827.605 4.686.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.840.758 -3.431.149 -2.436.474 77.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.787 29.413.442 165.601 7.310.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.787 29.413.442 165.601 7.310.978Finansman Giderleri22 0 -6.986SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978DÖNEM KARI (ZARARI)1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.595.787 29.406.456 165.601 7.310.978Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01500000 0,40800000 0,00200000 0,10200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.702 -43.884 62.111 -1.641Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.702 -43.884 62.111 -1.641Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.987.913 7.888.332 3.046.438 3.481.694Yabancı Para Çevrim Farkları15.987.913 7.888.332 3.046.438 3.481.694DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.067.615 7.844.448 3.108.549 3.480.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.663.402 37.250.904 3.274.150 10.791.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.663.402 37.250.904 3.274.150 10.791.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976007BIST