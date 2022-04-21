***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 240.708.965 240.708.965Transferler48.191.925 -48.191.925Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.333 2.061.509 2.056.176 2.056.176Sermaye Azaltımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 54.876 2.497.919 126.391.706 2.061.509 242.765.141 242.765.141Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.600.000 268.883 18.430 2.879.541 126.010.084 26.233.695 267.010.633 267.010.633Transferler26.233.695 -26.233.695Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.295 -968.852 -1.011.147 -1.011.147Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 -23.865 2.879.541 152.243.779 -968.852 265.999.486 265.999.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI264.656 60.742Dönem Karı (Zararı)-968.852 2.061.509Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-968.852 2.061.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.886.287 -810.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 78.482 73.967Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.364.224 -134.610Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85.927 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.278.297 -134.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.083 3.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 23.083 6.281Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -2.571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-579.502 -753.226Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -491.858 -609.345Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri120.867 163.005Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-208.511 -306.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.947.324 -1.873.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.498.017 -1.058.662İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.364.451 -1.125.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-133.566 66.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -728.024 -396.660İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-728.024 -396.660Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.957 -420.352Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -36.811 -13.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 162.928 170.421İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)214.073 278.740İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-51.145 -108.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 72 3.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler212.485 -158.078İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -68.499İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 212.485 -89.579Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -40.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.889 -622.424Ödenen Faiz22 0 0Alınan Faiz21 491.858 609.345Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -197.313 73.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-157.607 -17.102Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.607 -16.949Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -157.607 -16.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.049 43.640NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.049 43.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 266.097 142.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 373.146 186.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 373.146 266.097Finansal Yatırımlar5 19.167.311 22.445.608Ticari Alacaklar6.922.710 5.631.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 6.627.647 5.375.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 295.063 255.580Diğer Alacaklar876.197 148.173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 876.197 148.173Stoklar8 3.314.672 3.294.715Peşin Ödenmiş Giderler9 1.183.538 1.146.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 17.057 17.057ARA TOPLAM31.854.631 32.949.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.854.631 32.949.446DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.828 36.420.828Diğer Alacaklar7 1.213 1.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 210.067.361 210.067.361Maddi Duran Varlıklar13 3.825.437 3.746.312Binalar3.476.575 3.499.101Taşıtlar106.291 149.420Mobilya ve Demirbaşlar242.571 97.791Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 0Diğer Haklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler9 234 653TOPLAM DURAN VARLIKLAR250.315.073 250.236.367TOPLAM VARLIKLAR282.169.704 283.185.813KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar91.701 137.284İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 30.092 16.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 61.609 120.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 23.800 23.728Diğer Borçlar302.484 287.313İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 302.484 287.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 104.575 144.575Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.382.410 15.374.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 38.668 30.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.343.742 15.343.742ARA TOPLAM15.904.970 15.966.900TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.904.970 15.966.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 90.000 90.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar175.248 118.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 175.248 118.280TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.248 208.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.170.218 16.175.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.999.486 267.010.633Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 111.600.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.018 287.313Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.018 287.313Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.865 18.430Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.879.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları152.243.779 126.010.084Net Dönem Karı veya Zararı-968.852 26.233.695TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.999.486 267.010.633TOPLAM KAYNAKLAR282.169.704 283.185.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.654.440 2.462.091Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.654.440 2.462.091BRÜT KAR (ZARAR)2.654.440 2.462.091Genel Yönetim Giderleri20 -830.571 -882.604Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.593.861 1.773.539Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -7.382.650 -1.291.517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-964.920 2.061.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-964.920 2.061.509Finansman Giderleri22 -3.932 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-968.852 2.061.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-968.852 2.061.509DÖNEM KARI (ZARARI)-968.852 2.061.509Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-968.852 2.061.509Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,00870000 0,02400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.295 -5.333Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.295 -5.333Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.295 -5.333TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.011.147 2.056.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.011.147 2.056.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022777BIST