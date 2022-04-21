***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2022 18:32
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 240.708.965 240.708.965
Transferler
48.191.925 -48.191.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.333 2.061.509 2.056.176 2.056.176
Sermaye Azaltımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 54.876 2.497.919 126.391.706 2.061.509 242.765.141 242.765.141
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.600.000 268.883 18.430 2.879.541 126.010.084 26.233.695 267.010.633 267.010.633
Transferler
26.233.695 -26.233.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.295 -968.852 -1.011.147 -1.011.147
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 -23.865 2.879.541 152.243.779 -968.852 265.999.486 265.999.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
264.656 60.742
Dönem Karı (Zararı)
-968.852 2.061.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-968.852 2.061.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.886.287 -810.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 78.482 73.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.364.224 -134.610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.927 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.278.297 -134.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.083 3.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.083 6.281
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -2.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-579.502 -753.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -491.858 -609.345
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
120.867 163.005
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-208.511 -306.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.947.324 -1.873.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.498.017 -1.058.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.364.451 -1.125.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-133.566 66.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -728.024 -396.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-728.024 -396.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.957 -420.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -36.811 -13.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 162.928 170.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
214.073 278.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.145 -108.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 72 3.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.485 -158.078
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -68.499
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 212.485 -89.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -40.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.889 -622.424
Ödenen Faiz
22 0 0
Alınan Faiz
21 491.858 609.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -197.313 73.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.607 -17.102
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.607 -16.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -157.607 -16.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.049 43.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.049 43.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 266.097 142.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 373.146 186.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 373.146 266.097
Finansal Yatırımlar
5 19.167.311 22.445.608
Ticari Alacaklar
6.922.710 5.631.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 6.627.647 5.375.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 295.063 255.580
Diğer Alacaklar
876.197 148.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 876.197 148.173
Stoklar
8 3.314.672 3.294.715
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.183.538 1.146.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 17.057 17.057
ARA TOPLAM
31.854.631 32.949.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.854.631 32.949.446
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.828 36.420.828
Diğer Alacaklar
7 1.213 1.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 210.067.361 210.067.361
Maddi Duran Varlıklar
13 3.825.437 3.746.312
Binalar
3.476.575 3.499.101
Taşıtlar
106.291 149.420
Mobilya ve Demirbaşlar
242.571 97.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 0
Diğer Haklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 234 653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
250.315.073 250.236.367
TOPLAM VARLIKLAR
282.169.704 283.185.813
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
91.701 137.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 30.092 16.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 61.609 120.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 23.800 23.728
Diğer Borçlar
302.484 287.313
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 302.484 287.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 104.575 144.575
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.382.410 15.374.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.668 30.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.343.742 15.343.742
ARA TOPLAM
15.904.970 15.966.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.904.970 15.966.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 90.000 90.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
175.248 118.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 175.248 118.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.248 208.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.170.218 16.175.180
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.999.486 267.010.633
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 111.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.018 287.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.018 287.313
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.865 18.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.879.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.243.779 126.010.084
Net Dönem Karı veya Zararı
-968.852 26.233.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.999.486 267.010.633
TOPLAM KAYNAKLAR
282.169.704 283.185.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.654.440 2.462.091
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.654.440 2.462.091
BRÜT KAR (ZARAR)
2.654.440 2.462.091
Genel Yönetim Giderleri
20 -830.571 -882.604
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.593.861 1.773.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.382.650 -1.291.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-964.920 2.061.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-964.920 2.061.509
Finansman Giderleri
22 -3.932 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-968.852 2.061.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-968.852 2.061.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
-968.852 2.061.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-968.852 2.061.509
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,00870000 0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.295 -5.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.295 -5.333
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.295 -5.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.011.147 2.056.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.011.147 2.056.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022777
BIST