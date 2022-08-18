***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:48
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965
Transferler
381.622 47.810.303 -48.191.925 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.591 739.336 756.927 756.927
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 -31.952 2.879.541 126.010.084 739.336 241.465.892 241.465.892
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.600.000 268.883 18.430 2.879.541 126.010.084 26.233.695 267.010.633 267.010.633
Transferler
205.234 26.028.461 -26.233.695 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.201 -1.790.368 -1.834.569 -1.834.569
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 268.883 -25.771 3.084.775 152.038.545 -1.790.368 265.176.064 265.176.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.608.673 6.553.557
Dönem Karı (Zararı)
-1.790.368 739.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.790.368 739.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.238.536 1.686.158
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 160.379 147.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.396.222 2.836.432
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.208 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.278.014 2.836.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-174.741 19.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 70.259 -45.273
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-245.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 64.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.143.324 -1.317.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.047.513 -1.219.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
112.459 215.721
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-208.270 -313.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.689.695 2.863.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 703.090 -2.584.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
781.465 -2.420.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.375 -163.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.386.017 5.770.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.386.017 5.770.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.915 -420.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 15.771 17.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.460 207.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.837 288.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.297 -81.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.222 3.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.948 -129.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.859
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 181.948 -86.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -86.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
758.473 5.289.390
Alınan Faiz
21 1.047.513 1.219.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-197.313 44.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.857.607 -6.499.911
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-153
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-6.482.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.607 -16.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -157.607 -16.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.700.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.934 53.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.934 53.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 266.097 142.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.163 196.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.163 266.097
Finansal Yatırımlar
5 16.167.594 22.445.608
Ticari Alacaklar
4.907.419 5.631.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 4.689.933 5.375.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 217.486 255.580
Diğer Alacaklar
3.534.190 148.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.534.190 148.173
Stoklar
8 3.334.630 3.294.715
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.130.956 1.146.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 17.057 17.057
ARA TOPLAM
29.109.009 32.949.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.109.009 32.949.446
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 36.420.828 36.420.828
Diğer Alacaklar
7 1.213 1.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 211.767.361 210.067.361
Maddi Duran Varlıklar
13 3.743.540 3.746.312
Binalar
3.454.048 3.499.101
Taşıtlar
63.161 149.420
Mobilya ve Demirbaşlar
226.331 97.791
Peşin Ödenmiş Giderler
9 234 653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.933.176 250.236.367
TOPLAM VARLIKLAR
281.042.185 283.185.813
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
59.242 137.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 20.561 16.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.681 120.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 24.950 23.728
Diğer Borçlar
271.948 287.313
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 271.948 287.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 58.241 144.575
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.164.981 15.374.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.239 30.258
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.098.742 15.343.742
ARA TOPLAM
15.579.362 15.966.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.579.362 15.966.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 90.000 90.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.759 118.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.759 118.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.759 208.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.866.121 16.175.180
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.176.064 267.010.633
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 111.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
243.112 287.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
243.112 287.313
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.771 18.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.084.775 2.879.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.038.545 126.010.084
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.790.368 26.233.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.176.064 267.010.633
TOPLAM KAYNAKLAR
281.042.185 283.185.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 5.402.423 4.620.583 2.747.983 2.158.492
Satışların Maliyeti
19 -181.938 -138.610 -181.938 -138.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.220.485 4.481.973 2.566.045 2.019.882
BRÜT KAR (ZARAR)
5.220.485 4.481.973 2.566.045 2.019.882
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.984.899 -1.738.199 -1.154.328 -855.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.399.450 2.396.611 805.589 623.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.415.676 -4.401.049 -3.033.026 -3.109.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.780.640 739.336 -815.720 -1.322.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.780.640 739.336 -815.720 -1.322.173
Finansman Giderleri
22 -9.728 0 -5.796 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 -0,01600000 0,00700000 -0,00010000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.201 17.591 -61.792 22.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.201 17.591 -61.792 22.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.201 17.591 -61.792 22.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.834.569 756.927 -883.308 -1.299.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.834.569 756.927 -883.308 -1.299.249
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056845
BIST