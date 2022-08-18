***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 -49.543 2.497.919 109.313.988 48.191.925 240.708.965 240.708.965Transferler381.622 47.810.303 -48.191.925 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.591 739.336 756.927 756.927Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 -31.952 2.879.541 126.010.084 739.336 241.465.892 241.465.892Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.600.000 268.883 18.430 2.879.541 126.010.084 26.233.695 267.010.633 267.010.633Transferler205.234 26.028.461 -26.233.695 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.201 -1.790.368 -1.834.569 -1.834.569Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 268.883 -25.771 3.084.775 152.038.545 -1.790.368 265.176.064 265.176.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.608.673 6.553.557Dönem Karı (Zararı)-1.790.368 739.336Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.790.368 739.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.238.536 1.686.158Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 160.379 147.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.396.222 2.836.432Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler118.208 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.278.014 2.836.432Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-174.741 19.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 70.259 -45.273Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-245.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 64.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.143.324 -1.317.305Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.047.513 -1.219.546Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri112.459 215.721Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-208.270 -313.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.689.695 2.863.896Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 703.090 -2.584.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)781.465 -2.420.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-78.375 -163.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.386.017 5.770.920İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.386.017 5.770.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.915 -420.352Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 15.771 17.653Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.460 207.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.837 288.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-83.297 -81.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.222 3.136Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler181.948 -129.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-42.859İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 181.948 -86.748Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -86.334Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları758.473 5.289.390Alınan Faiz21 1.047.513 1.219.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)-197.313 44.621YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.857.607 -6.499.911Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-153Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-6.482.807Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.607 -16.951Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -157.607 -16.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.700.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.934 53.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.934 53.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 266.097 142.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.163 196.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.163 266.097Finansal Yatırımlar5 16.167.594 22.445.608Ticari Alacaklar4.907.419 5.631.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 4.689.933 5.375.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 217.486 255.580Diğer Alacaklar3.534.190 148.173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.534.190 148.173Stoklar8 3.334.630 3.294.715Peşin Ödenmiş Giderler9 1.130.956 1.146.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 17.057 17.057ARA TOPLAM29.109.009 32.949.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.109.009 32.949.446DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 36.420.828 36.420.828Diğer Alacaklar7 1.213 1.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 211.767.361 210.067.361Maddi Duran Varlıklar13 3.743.540 3.746.312Binalar3.454.048 3.499.101Taşıtlar63.161 149.420Mobilya ve Demirbaşlar226.331 97.791Peşin Ödenmiş Giderler9 234 653TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.933.176 250.236.367TOPLAM VARLIKLAR281.042.185 283.185.813KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar59.242 137.284İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 20.561 16.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 38.681 120.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 24.950 23.728Diğer Borçlar271.948 287.313İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 271.948 287.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 58.241 144.575Kısa Vadeli Karşılıklar15.164.981 15.374.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.239 30.258Sigortacılık Teknik Karşılıkları15 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.098.742 15.343.742ARA TOPLAM15.579.362 15.966.900TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.579.362 15.966.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 90.000 90.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar196.759 118.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 196.759 118.280TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.759 208.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.866.121 16.175.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.176.064 267.010.633Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 111.600.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)243.112 287.313Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)243.112 287.313Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.771 18.430Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.084.775 2.879.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları152.038.545 126.010.084Net Dönem Karı veya Zararı-1.790.368 26.233.695TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.176.064 267.010.633TOPLAM KAYNAKLAR281.042.185 283.185.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.402.423 4.620.583 2.747.983 2.158.492Satışların Maliyeti19 -181.938 -138.610 -181.938 -138.610TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.220.485 4.481.973 2.566.045 2.019.882BRÜT KAR (ZARAR)5.220.485 4.481.973 2.566.045 2.019.882Genel Yönetim Giderleri20 -1.984.899 -1.738.199 -1.154.328 -855.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.399.450 2.396.611 805.589 623.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -10.415.676 -4.401.049 -3.033.026 -3.109.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.780.640 739.336 -815.720 -1.322.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.780.640 739.336 -815.720 -1.322.173Finansman Giderleri22 -9.728 0 -5.796 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173DÖNEM KARI (ZARARI)-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.790.368 739.336 -821.516 -1.322.173Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 -0,01600000 0,00700000 -0,00010000 -0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.201 17.591 -61.792 22.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.201 17.591 -61.792 22.924Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.201 17.591 -61.792 22.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.834.569 756.927 -883.308 -1.299.249Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.834.569 756.927 -883.308 -1.299.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056845BIST