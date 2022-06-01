***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 16:06
ma mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından 5.425.000 adet paya sahip olduğu belirtilmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %4,86 oranına tekabül etmektedir.
Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033930
BIST
17:112.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 34,50
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:1116,4320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0366
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:1117,5392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0825
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5300
17:11973,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,23
|Açılış
|: 973,62
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PENTA
|496,60
|81.265.892
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.261.885
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.909.240
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.320.501
|% 9,86
|
|ALCAR
|343,40
|96.567.752
|% 9,15
|
|PSGYO
|12,96
|254.021.562
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,81
|32.600.113
|% -9,65
|
|MEPET
|3,26
|23.114.705
|% -7,12
|
|AVTUR
|2,16
|2.322.636
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|73.888.084
|% -5,88
|
|THYAO
|49,70
|3.424.939.375
|% -0,40
|
|SASA
|38,24
|1.822.710.753
|% 4,82
|
|KRDMD
|15,02
|1.594.660.876
|% 2,18
|
|SISE
|21,18
|1.466.480.178
|% 0,95
|
|GARAN
|15,05
|1.408.286.046
|% 3,44
|
|EKGYO
|2,84
|992.566.207
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,76
|1.255.902.953
|% 3,25
|
|DOHOL
|4,04
|974.028.165
|% 0,75
|
|KARSN
|7,24
|1.229.005.967
|% 3,58
|
|AKBNK
|8,53
|1.336.410.304
|% 2,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4246
|16,4318
|% 0,22
|
|Euro
|17,5312
|17,5471
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,5056
|20,6085
|% -0,53
|
|Frank
|16,9905
|17,0928
|% -0,22
|
|Riyal
|4,3687
|4,3906
|% 0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|6,11
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.630
|27,05
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|13,09
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,20
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,47
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:24SOKM
Yüzde 4.33 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 968, 519 adet işlem
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17:23DENGE
Yüzde 5.10 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 106, 893 adet işlem
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17:22ALCAR
Yüzde 9.25 oranında artışla 343.70 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 804 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 05 artarak (% 1.20 ) 2, 872
-
17:21XU100
Endeks 2, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 35, 388.00 milyon TL de