***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









ma mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından 5.425.000 adet paya sahip olduğu belirtilmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %4,86 oranına tekabül etmektedir.Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033930BIST