***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 18:21
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,24
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.216.336
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.109.151
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.981.390
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.342.708
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|77.852.353
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,14
|1.880.148
|% -9,95
|
|SERVE
|17,46
|855.633
|% -9,95
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|VAKBN
|4,55
|2.802.646.269
|% 4,12
|
|SASA
|45,28
|2.716.507.594
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,50
|1.954.993.553
|% -1,59
|
|GARAN
|9,57
|1.742.424.863
|% -1,75
|
|HALKB
|5,77
|1.496.122.296
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,55
|2.802.646.269
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,48
|881.823.296
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,48
|795.275.189
|% -0,80
|
|HALKB
|5,77
|1.496.122.296
|% 9,90
|
|KARSN
|5,30
|1.228.182.012
|% 7,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9901
|6,9939
|% 0,01
|
|Euro
|8,4129
|8,4200
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6366
|9,6850
|% -0,59
|
|Frank
|7,7441
|7,7908
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-15,00
|
|Altın Gr.
|400
|400
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem