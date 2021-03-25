***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
25.03.2021 11:26
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 111.600.000-TL ödenmiş sermayesini 111.600.000-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 223.200.000-TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920384
BIST
11:411.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.417
11:417,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:419,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:41441,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 441,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:41
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|48.512.241
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.530.373
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,06
|10.247.336
|% -4,40
|
|SONME
|72,75
|1.097.573
|% -4,28
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|GARAN
|7,20
|1.015.007.011
|% 0,00
|
|SASA
|47,98
|750.237.801
|% 1,44
|
|KOZAL
|122,40
|424.054.433
|% 3,03
|
|TUPRS
|96,25
|372.451.131
|% 4,51
|
|KRDMD
|6,80
|367.680.188
|% 1,49
|
|GARAN
|7,20
|1.015.007.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|129.017.234
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,80
|367.680.188
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,23
|66.381.028
|% 3,36
|
|TSKB
|1,45
|69.472.841
|% -0,68
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9502
|7,9629
|% 0,53
|
|Euro
|9,4072
|9,4513
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,8256
|10,8799
|% 0,15
|
|Frank
|8,4320
|8,4827
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1085
|2,1191
|% 0,11
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-1,04
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:52ORGE
Yüzde 4.83 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 370 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, DOHOL, TSKB
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAA, KOZAL
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 04 artarak (% 1.23 ) 1, 234
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, FADE, IDEAS, YESIL, SAYAS, ISGSY, MERIT, TRILC, TGSAS, KSTUR