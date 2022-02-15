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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2022 18:50
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması amacıyla,Şirket esas sözleşmesinin ‘' Sermaye ve Paylar'' başlıklı 8.maddesinin tadil edilerek gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001948


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