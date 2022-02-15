***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarYönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması amacıyla,Şirket esas sözleşmesinin ‘' Sermaye ve Paylar'' başlıklı 8.maddesinin tadil edilerek gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001948BIST