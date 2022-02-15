***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2022 18:50
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlik süresinin 2022 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2022-2026) daha uzatılması amacıyla,Şirket esas sözleşmesinin ‘' Sermaye ve Paylar'' başlıklı 8.maddesinin tadil edilerek gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001948
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6235
En Düşük
13,5716
18:0515,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4729
En Düşük
15,4262
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5887
|13,5905
|% -0,03
|
|Euro
|15,4284
|15,4629
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,36
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında