***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2022 18:44
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin Spk tarafından onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için 17.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz Kurul'un 01.03.2022 tarih 17944 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yapılacak ilk Genel Kurul'da konuya ilişkin hususun yatırımcıların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007941
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1651
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4698
En Düşük
14,1994
18:0515,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0910
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05915,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 16,26
|Açılış
|: 915,50
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3451
|14,3785
|% 1,16
|
|Euro
|15,6212
|15,6663
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,7911
|18,8854
|% 0,08
|
|Frank
|15,4452
|15,5383
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8203
|3,8395
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|12,06
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,72
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,72
|
Seans Raporu
18:05
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