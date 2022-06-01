***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.05.2022Ek Açıklamalar2021 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin güncellemesi hususu 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033839BIST