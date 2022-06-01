***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 14:29
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.05.2022
Ek Açıklamalar
2021 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin güncellemesi hususu 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033839
BIST
14:372.580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,51
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:3716,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0573
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4527
En Düşük
16,3733
14:3717,6589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:37968,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 968,21
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:37
|OZRDN
|12,91
|2.075.465
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.806.188
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|25.405.525
|% 9,74
|
|SANFM
|36,76
|26.470.558
|% 9,40
|
|PENTA
|492,00
|66.008.015
|% 8,97
|
|PSGYO
|13,02
|208.790.032
|% -9,58
|
|AVGYO
|2,85
|28.606.325
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,17
|1.921.227
|% -6,06
|
|MEPET
|3,30
|19.115.079
|% -5,98
|
|METRO
|1,12
|68.161.621
|% -5,88
|
|THYAO
|49,72
|2.784.457.016
|% -0,36
|
|SASA
|38,02
|1.441.057.007
|% 4,22
|
|KRDMD
|14,93
|1.183.413.883
|% 1,56
|
|SISE
|21,14
|1.091.568.776
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,96
|991.605.990
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,87
|737.234.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|832.281.747
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|147.596.799
|% 1,56
|
|KARSN
|7,17
|738.139.638
|% 2,58
|
|AKBNK
|8,45
|821.670.303
|% 1,08
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4434
|16,4527
|% 0,35
|
|Euro
|17,6390
|17,6589
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6266
|20,7300
|% 0,06
|
|Frank
|17,0206
|17,1231
|% -0,04
|
|Riyal
|4,3721
|4,3940
|% 0,24
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,12
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.453
|6.551
|-24,00
|
|Tam
|6.411
|6.571
|-31,63
|
|Yarım
|3.099
|3.179
|-15,30
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,65
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,68
|