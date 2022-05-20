***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
20.05.2022 11:21
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin BÜRGE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hasan Tuncay EROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Nuriye Eftelya TAŞDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hasan Tuncay EROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hasan Tuncay EROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031402
BIST
11:422.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
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2.407
En Düşük
2.384
11:4215,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
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|Açılış
|: 15,9600
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
11:4216,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,8500
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9218
En Düşük
16,7772
11:42948,16
En Yüksek
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|: 0,81%
|| 7,65
|Açılış
|: 948,16
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:42
|IMASM
|46,90
|19.424.970
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.710.886
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.806.924
|% 9,73
|
|GENTS
|4,68
|30.976.851
|% 8,33
|
|ORCAY
|23,54
|83.255.914
|% 7,49
|
|PAMEL
|96,25
|4.022.179
|% -9,03
|
|OZRDN
|9,90
|1.618.066
|% -6,95
|
|ULUSE
|179,70
|28.294.363
|% -6,41
|
|MEPET
|4,62
|14.497.160
|% -6,10
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|GARAN
|16,27
|1.723.974.537
|% 3,96
|
|THYAO
|42,52
|977.633.743
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,15
|827.000.420
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,42
|658.225.448
|% 0,68
|
|SISE
|19,82
|570.721.757
|% -0,45
|
|YKBNK
|4,42
|658.225.448
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,18
|138.272.674
|% 0,85
|
|GARAN
|16,27
|1.723.974.537
|% 3,96
|
|AKBNK
|8,15
|827.000.420
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,65
|214.535.464
|% 1,15
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9719
|15,9751
|% 0,84
|
|Euro
|16,9029
|16,9199
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,8644
|19,9640
|% 0,61
|
|Frank
|16,3339
|16,4323
|% 0,48
|
|Riyal
|4,2463
|4,2676
|% 0,62
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,75
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|
Seans Raporu
11:42
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11:57ITTFH
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 354, 876 adet işlem
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11:56ULUUN
Yüzde 7.19 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 783 adet işlem
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11:55MEPET
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 678 adet işlem
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11:54AEFES
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 422 adet işlem
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11:53XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 649.00 milyon TL de