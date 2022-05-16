***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDubleks Bilet Satış BürolarıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMersin ili Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde zemin kat 11-12-15-16 nolu bağımsız bölümler- her bir bağımsız bölüm 35 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16.05.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli1.700.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,56Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1,52Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%44,43İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%34,31Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirket Portföyünün ÇeşitlendirilmesiKarşı TarafAvrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.05.2022-0531Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.700.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki değere uygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar16.05.2022 tarih 2022/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile,Mersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının sahibi olan Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den , Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin hazırladığı değerleme raporunda tespit edilen 1.700.000-TL bedelle satın alınması için genel müdürlüğe yetki verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030681BIST