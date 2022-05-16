***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
16.05.2022 19:04
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dubleks Bilet Satış Büroları
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mersin ili Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde zemin kat 11-12-15-16 nolu bağımsız bölümler- her bir bağımsız bölüm 35 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
1.700.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,56
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,52
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,44
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%44,43
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%34,31
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirket Portföyünün Çeşitlendirilmesi
Karşı Taraf
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.05.2022-0531
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.700.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki değere uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
16.05.2022 tarih 2022/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile,
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının sahibi olan Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den , Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin hazırladığı değerleme raporunda tespit edilen 1.700.000-TL bedelle satın alınması için genel müdürlüğe yetki verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030681
BIST