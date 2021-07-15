***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiApart-Residence / Metro City 108 Apartmentsİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMtsvane Caddesi N1 Batum'dur.Şirket ,Lech ve Maria Kaczynski Sokak N1 Metrocity Batum / Gürcistanİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15.07.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)21,6Kira Bedeli ve KoşullarıYıllık 858.000 USD + KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafLIXIN LLCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/07/2021Kira Süresi5 YIL + 5 YILÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal Değer Üzerinden anlaşma sağlanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'nin Yönetim Kurulu'nun 15.07.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'ye ait olan Metro City 108 Apartments'ın Çin menşeli LIXIN LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır.İmzalanan kiralama sözleşmesi 5 yıl+ 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl süre ile yıllık brüt 858.000 USD olmak üzere 10 yıl toplamı brüt 8.580.000 USD' dir.Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3 'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 10 yıl sonunda elde edeceği net geliri 8.322.600 USD olarak hesaplanmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951415BIST