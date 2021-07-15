***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
15.07.2021 18:36
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Apart-Residence / Metro City 108 Apartments
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mtsvane Caddesi N1 Batum'dur.Şirket ,Lech ve Maria Kaczynski Sokak N1 Metrocity Batum / Gürcistan
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.07.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
21,6
Kira Bedeli ve Koşulları
Yıllık 858.000 USD + KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2
Karşı Taraf
LIXIN LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/07/2021
Kira Süresi
5 YIL + 5 YIL
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal Değer Üzerinden anlaşma sağlanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'nin Yönetim Kurulu'nun 15.07.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'ye ait olan Metro City 108 Apartments'ın Çin menşeli LIXIN LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır.
İmzalanan kiralama sözleşmesi 5 yıl+ 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl süre ile yıllık brüt 858.000 USD olmak üzere 10 yıl toplamı brüt 8.580.000 USD' dir.
Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3 'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 10 yıl sonunda elde edeceği net geliri 8.322.600 USD olarak hesaplanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951415
BIST