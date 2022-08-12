***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiApart-Residence / Metro City 108 Apartmentsİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMtsvane Caddesi N1 Batum'dur.Şirket ,Lech ve Maria Kaczynski Sokak N1 Metrocity Batum / Gürcistanİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.08.2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%31,41Kira Bedeli ve KoşullarıYıllık 450.000$+KDV-Yıl içinde eşit taksitler halinde ödeme olacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,57Karşı TarafMetro Euphoria Hotel Batumi JSCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/08/2022Kira Süresi1(Bir)YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2021-2022/165Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarAylık 38.663$İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPiyasa koşulları sebebiyle %3 iskontolu olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'nin 12.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ileJoy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'ye ait olan Metro City 108 Apartments'ın Metro Euphoria Hotel Batumi JSC şirketine yıllık 450.000$+KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055168BIST