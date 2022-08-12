***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
12.08.2022 18:29
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Apart-Residence / Metro City 108 Apartments
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mtsvane Caddesi N1 Batum'dur.Şirket ,Lech ve Maria Kaczynski Sokak N1 Metrocity Batum / Gürcistan
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.08.2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%31,41
Kira Bedeli ve Koşulları
Yıllık 450.000$+KDV-Yıl içinde eşit taksitler halinde ödeme olacaktır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,57
Karşı Taraf
Metro Euphoria Hotel Batumi JSC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/08/2022
Kira Süresi
1(Bir)Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021-2022/165
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Aylık 38.663$
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Piyasa koşulları sebebiyle %3 iskontolu olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'nin 12.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC'ye ait olan Metro City 108 Apartments'ın Metro Euphoria Hotel Batumi JSC şirketine yıllık 450.000$+KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055168
BIST