***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
04.09.2023 19:38
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şehirlerarası Otobüs Terminali
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6490 ada 22 parselde yer alan "Şehirler arası otobüs terminali" nitelikli ve 6490 ada içerisinde yer alan 19-21-24 nolu parseller
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.09.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
18,62
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 600.000 TL + KDV-Aylık peşin ödemelerle
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,34
Karşı Taraf
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.12.2022-2022/1130
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Aylık 419.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporunda bulunan değerin üstünde gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Samsun İli Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.nin aylık kira bedelinin 600.000 TL+ KDV olarak belirlenmesine, yenilenen kira bedelinin 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kira sözleşmesinin 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191466
BIST