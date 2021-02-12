***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Başkanlığı'nın 12.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-620 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizin 72.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 39.600.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %55 oranında artırılarak 111.600.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğu başvurunun onaylandığının SPK'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı bülteninde duyurulduğu hususu Şirketimizce gün içinde özel durum açıklaması ile birlikte kamuya duyurulmuştur. Söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak gerçekleşen her aşama, gerçekleştiği anda zaman kaybetmeksizin KAP açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak SPK'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Haftalık Bülten'inde açıklanan ve Şirketimizce 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan bedelsiz sermaye arttırım talebimizin onaylanması hususu dışında Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909347BIST