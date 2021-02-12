***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.02.2021 16:05
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 12.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-620 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizin 72.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 39.600.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %55 oranında artırılarak 111.600.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğu başvurunun onaylandığının SPK'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı bülteninde duyurulduğu hususu Şirketimizce gün içinde özel durum açıklaması ile birlikte kamuya duyurulmuştur. Söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak gerçekleşen her aşama, gerçekleştiği anda zaman kaybetmeksizin KAP açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak SPK'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Haftalık Bülten'inde açıklanan ve Şirketimizce 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan bedelsiz sermaye arttırım talebimizin onaylanması hususu dışında Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909347
BIST
17:241.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:247,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:248,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:24410,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,51
|Açılış
|: 411,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AVGYO
|5,39
|20.033.335
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.257.342
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.747.088
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.718.531
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.207.403
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,00
|2.430.250.728
|% 3,15
|
|SASA
|33,44
|1.419.904.664
|% 6,84
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|SISE
|7,68
|764.861.004
|% -1,03
|
|ESEN
|41,48
|755.591.147
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,51
|639.413.074
|% -1,95
|
|DOHOL
|3,59
|596.674.577
|% -2,18
|
|TSKB
|1,74
|289.230.587
|% -1,69
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|ODAS
|4,04
|493.203.345
|% -2,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0405
|7,0452
|% 0,28
|
|Euro
|8,5130
|8,5170
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6809
|9,7295
|% 0,04
|
|Frank
|7,8437
|7,8909
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,52
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-0,01
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:34YKGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 796, 278 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 20, 784.00 milyon TL de
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349