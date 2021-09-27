***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2021 16:49
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 27.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3757 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965353
BIST
17:381.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:388,8283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3810,3436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0899
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:38497,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,59
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.353.393
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.902
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.658.649
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.619.390
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,90
|21.883.373
|% -7,16
|
|KIMMR
|3,76
|191.980.087
|% -6,47
|
|EDATA
|10,00
|37.448.755
|% -6,10
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,50
|550.256.162
|% -0,37
|
|TUPRS
|111,70
|523.060.654
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,77
|175.531.561
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|435.219.841
|% 1,92
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8247
|8,8280
|% -0,43
|
|Euro
|10,3302
|10,3366
|% -0,93
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1373
|% -0,09
|
|Frank
|9,5035
|9,5608
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3464
|2,3582
|% -0,43
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:47VAKFN
Yüzde 7.72 oranında artışla 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 003, 691 adet işlem
-
17:44EUKYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 331 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 76 artarak (% 0.59 ) 1, 487
-
17:43XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 11, 030.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 7.51 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 810, 247 adet işlem