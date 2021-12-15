***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.12.2021 16:55
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 15.12.2021 tarih ve BİAŞ-06-5283 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983456
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0143
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0360
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7885
|14,7902
|% -0,10
|
|Euro
|16,7062
|16,7549
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|0,51
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
|