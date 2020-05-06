***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 18:21
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gürcistanda kurulu olan 11.063.710 GEL sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi'nin alımına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843124
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
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99.280
En Düşük
98.069
18:057,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
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|Açılış
|: 6,5970
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7,1958
En Düşük
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18:057,7679
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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|Açılış
|: 390,28
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|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|389.719
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.229.398
|% -9,94
|
|DEVA
|14,65
|55.011.025
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,41
|339.041.520
|% -8,55
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,50
|24.981.521
|% -7,98
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|661.695.638
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,41
|520.276.684
|% 4,11
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KARSN
|1,85
|311.704.849
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,58
|382.992.377
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,11
|269.258.139
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8646
|8,9091
|% 0,99
|
|Frank
|7,3480
|7,3923
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9096
|1,9191
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-18,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|12,10
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,40
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|8,00
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-1,27
|