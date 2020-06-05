***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 18:13
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım J.S.C ile hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan ve Gürcistan'da kurulu Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı J.S.C'nin, Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC unvanı altında birleşmesine dair tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849611
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0170
|Açılış
|: 39,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 39,9800
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8100
|
7,6972
En Düşük
7,6205
18:053,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,05
|Açılış
|: 3,80
|
|Önceki Kapanış
|: 3,85
|
3,87
En Düşük
3,76
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5512
|8,5941
|% 0,84
|
|Frank
|7,0091
|7,0513
|% -0,41
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-29,37
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.416
|-31,90
|
|Tam
|2.449
|2.493
|-25,60
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-17,90
|
|Çeyrek
|598
|606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|