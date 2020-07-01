***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 01.07.2020 tarihli toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman KONDAKÇI görevinden istifa etmiş olup, yönetim kurulu toplantısında istifası kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Hüseyin BÜRGE'nin atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853797BIST