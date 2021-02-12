***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 72.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 39.600.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %55 oranında artırılarak 111.600.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, SPK'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909340BIST