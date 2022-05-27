***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu , zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın alım işlemi tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033047BIST