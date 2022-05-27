***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 18:26
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu , zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın alım işlemi tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033047
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.434
17:5916,2414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1074
|Açılış
|: 114,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 114,1700
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16,4053
En Düşük
16,1845
17:5917,4184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1412
|Açılış
|: 25,7100
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|Önceki Kapanış
|: 26,1600
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17,6366
En Düşük
17,3154
17:5911,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,07
|Açılış
|: 11,51
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|Önceki Kapanış
|: 11,58
|
11,85
En Düşük
11,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1861
|16,2414
|% -0,66
|
|Euro
|17,3272
|17,4184
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,3829
|20,4851
|% -0,80
|
|Frank
|16,8576
|16,9592
|% -0,71
|
|Riyal
|4,3097
|4,3313
|% -0,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,57
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,01
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem