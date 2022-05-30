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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 18:20
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Yönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih 2022/21 sayılı kararı ile,
Şirket portföyümüzde yer alan İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Türkmen Mezarlığı mevkii, 261 nolu parsel üzerinde bulunan 5 adet bir katlı, 1 adet iki katlı betorname işyeri ve arsasının ve 944  nolu parsel üzerinde bulunan iki katlı ve üç katlı 2 adet kargir işyeri ve arsasının satışa çıkarılmasına karar verilmiştir. Satış işlemleri için 30.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Ay+6 Ay süre ile Coldwell Banker Baray Gayrimenkul  şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033415


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