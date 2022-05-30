***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih 2022/21 sayılı kararı ile,Şirket portföyümüzde yer alan İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Türkmen Mezarlığı mevkii, 261 nolu parsel üzerinde bulunan 5 adet bir katlı, 1 adet iki katlı betorname işyeri ve arsasının ve 944 nolu parsel üzerinde bulunan iki katlı ve üç katlı 2 adet kargir işyeri ve arsasının satışa çıkarılmasına karar verilmiştir. Satış işlemleri için 30.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Ay+6 Ay süre ile Coldwell Banker Baray Gayrimenkul şirketi ile sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033415BIST