***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.10.2023 tarihli 2023/31 nolu yönetim kurulu kararı ile,Şirket genel müdürü Sn. İsmail ERTEN'in 01.10.2023 tarihi itibariyle genel müdürlük görevinden istifasının kabul edilmesine ve Sn. İsmail Erten'in genel müdür yardımcısı olarak göreve atanmasına,Boşalan genel müdürlük görevine Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun 01.10.2023 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198791BIST