***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 18:37
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.10.2023 tarihli 2023/31 nolu yönetim kurulu kararı ile,
Şirket genel müdürü Sn. İsmail ERTEN'in 01.10.2023 tarihi itibariyle genel müdürlük görevinden istifasının kabul edilmesine ve Sn. İsmail Erten'in genel müdür yardımcısı olarak göreve atanmasına,
Boşalan genel müdürlük görevine Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun 01.10.2023 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198791
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0776
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1281
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -9,35
|Açılış
|: 1.618,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4559
|27,4600
|% 0,28
|
|Euro
|28,8596
|28,8804
|% -0,44
|
|Sterlin
|33,2159
|33,3825
|% -0,25
|
|Frank
|29,7944
|29,9739
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2987
|7,3353
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.805
|10.938
|-150,00
|
|Yarım
|5.419
|5.491
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|-0,78
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-1,43
|