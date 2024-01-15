***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 15.01.2024 tarih 2024/01 sayılı kararı ile,Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin‘'Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi'' başlıklı 35.maddesi gereği2024 yıl sonu portföyümüzde mevcut bulunan varlıklar için ‘'Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' den değerleme hizmeti alınmasına,2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek varlıklar için ‘'1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' ve ‘' D Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240689BIST