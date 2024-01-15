***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 21:30
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.01.2024 tarih 2024/01 sayılı kararı ile,
Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin‘'Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi'' başlıklı 35.maddesi gereği
2024 yıl sonu portföyümüzde mevcut bulunan varlıklar için ‘'Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' den değerleme hizmeti alınmasına,
2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek varlıklar için ‘'1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' ve ‘' D Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240689
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0303
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,8955
18:0532,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0425
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,0519
En Düşük
32,7662
18:051.988,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.988,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
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1.992,38
En Düşük
1.975,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0607
|30,0677
|% -0,10
|
|Euro
|32,9203
|32,9995
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1693
|38,3607
|% -0,19
|
|Frank
|34,9947
|35,2055
|% -0,51
|
|Riyal
|7,9969
|8,0370
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|915,69
|919,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,14
|979,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,07
|2.056,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
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17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135