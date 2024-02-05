***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 05.02.2024 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Öztürk GÜMÜŞSU,05.02.2024 tarihinde görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Can DİŞLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246936BIST