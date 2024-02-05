***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:24
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 05.02.2024 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Öztürk GÜMÜŞSU,05.02.2024 tarihinde görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Can DİŞLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246936
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