***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 19:15
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Bağcılar Mahallesi , Dağyolualtı mevkiinde bulunan 2 adet bağımsız bölümün 25.681.440-TL (KDV hariç) bedelle satışı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259340
BIST
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18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,82
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0526
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,1204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.231,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,29
|Açılış
|: 2.229,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1607
|32,1822
|% 0,16
|
|Euro
|35,0198
|35,1204
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,4804
|41,6883
|% 0,40
|
|Frank
|36,8554
|37,0402
|% 0,53
|
|Riyal
|8,6871
|8,7306
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,18
|25,21
|% 0,66
|
|Platin
|939,83
|941,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.080,58
|1.081,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,10
|2.156,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN