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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2021 19:01



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 72.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 111.600.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 6.000 3.300,000 55,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 Hamiline
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 71.994.000 39.596.700,000 55,00000 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 72.000.000 39.600.000,000 55,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.02.2021

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.485.792,84
Geçmiş Yıl Karları (TL) 31.114.207,16


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.02.2021
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2020 tarih ve 2020/42 Sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında 360.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 72.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesinin yasal düzenlemelere göre hazırlanan finansal tablolarımızda yer alan olağan üstü yedekler hesabında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda ise geçmiş yıllar karları hesabında bulunan 31.114.207,16 TL tutarındaki fonun ve 8.485.792,84-TL tutarındaki emisyon priminin sermaye hesabına aktarılması suretiyle 39.600.000-TL arttırılarak 72.000.000-TL'den 111.600.000-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla oluşturulan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 8'nci maddesinin tadil tasarısına izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Borsa İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 15.02.2021 tarihli Kap açıklamasında duyurulmuştu.
Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına İlişkin İhraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak, (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 24.02.2021 Olarak Belirlenmiştir.
Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911501


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