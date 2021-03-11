***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırım Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Mevcut Sermaye (TL) 111.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 223.200.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 9.300 9.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 HamilineB Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 111.590.700 111.590.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 111.600.000 111.600.000,000 100,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulunun 11.03.2021 tarihli toplantısında1. Şirket esas sözleşmesi'nin 8. Maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane mah. 16 parsel üzerinde yapılması planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanılmak üzere 111.600.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 111.600.000-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 223.200.000-TL'ye yükseltilmesine,2. 111.600.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%100) oranında yeni pay alabilmelerine,3. Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,5. Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine,6. Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,7. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halindei)Kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına,8. Bedelli sermaye arttırım izni için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,9. Sermaye arttırım sürecinin başlatılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili kurumlardan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917445BIST