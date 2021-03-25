Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2021 11:25



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 111.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 223.200.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 9.300 9.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 Hamiline
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 111.590.700 111.590.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 111.600.000 111.600.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 111.600.000-TL ödenmiş sermayesini 111.600.000-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 223.200.000-TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920383


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:301.429
Değişim :  1,08% |  15,20
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.417
BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 314,60 211.411 % 10,00  
UMPAS 2,20 37.180 % 10,00  
TGSAS 18,82 14.329.112 % 9,99  
IDEAS 80,95 3.665.497 % 9,99  
TRILC 41,66 16.813.893 % 9,98  
daha fazla
11:30 Alış Satış %  
Dolar 7,9399 7,9422 % 0,27  
Euro 9,3935 9,4258 % 0,44  
Sterlin 10,8607 10,9152 % 0,48  
Frank 8,4541 8,5051 % 0,25  
Riyal 2,1147 2,1253 % 0,40  
daha fazla
11:30 Alış Satış %  
Altın Gr. 443 443 1,45  
Cumhuriyet 2.916 2.960 11,00  
Tam 2.905 2.980 16,38  
Yarım 1.404 1.442 7,92  
Çeyrek 704 721 3,97  
Seans Raporu 11:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru