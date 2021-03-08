***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 9300 TRY 0,01 (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından seçilir İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 111590700 TRY 99,99 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ve Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi 0.01 A Bağımsız Üye DeğilÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş., Metro Portföy Yönetimi A.Ş. ve Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'dee Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSALİHA SASA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2020 İcrada Görevli Değil SASA&SASA da yönetici avukat olarak çalışmaktadır. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757320 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853797 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916056BIST