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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 11:10



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
CEREN DEŞEN 09.06.2021 Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş- Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
NURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942131


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