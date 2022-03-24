***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNuriye Eftelya TAŞDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 24.03.2022 0 212 344 12 88 eftelya.tasdemir@metroyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıCavit GÜMÜŞ Yatırımcı İlişkileri Elemanı 01.01.2022 0 212 344 12 88 cgumus@avrasyagyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür, Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi- Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yönetim Kurulu Üyesi-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş-Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilNURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012785BIST