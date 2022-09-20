***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür, Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi- Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yönetim Kurulu Üyesi-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş-Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilNURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi- Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeHASAN TUNCAY EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil - Upfield Mena şirketinde Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031271 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Komite Başkanı -Riskin Erken Saptanması Komitesi/Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi/Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064290BIST