***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi- Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yönetim Kurulu Üyesi-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN TUNCAY EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil - Upfield Mena şirketinde Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031271 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Komite Başkanı -Riskin Erken Saptanması Komitesi/Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi/Komite ÜyesiAHMET SERPİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155736 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.10.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199002BIST