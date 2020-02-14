***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.02.2020 18:57
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
2020/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:14.02.2020 KARAR SAYISI:2020/06 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Kurumumuzun 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, beyan ederiz. Saygılarımızla Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Derya KAYA Ceren DEŞEN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üye Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819260
BIST
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|2,88
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|
|TLMAN
|14,07
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|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
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|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
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|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
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|
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|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8620
|7,9015
|% 0,02
|
|Frank
|6,1348
|6,1718
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|6,84
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
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|0,02
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