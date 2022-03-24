***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Ceren DEŞEN'in bu görevlerinden ayrılması sebebiyle, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012783BIST