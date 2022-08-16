***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.07.2022 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş. ile imzalanan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay Sitesi'nde bulunan R Blok 1 Nolu daireye ilişkin kira sözleşmesinin 10.08.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde feshedilmesine,Aynı site içerisinde bulunan D blok 3 Nolu bağımsız bölümün Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş.'ye kira bedeli değişmeyecek şekilde (3.500+KDV) 1(Bir) yıllığına kira verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056024BIST