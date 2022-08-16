***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 18:28
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2022 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş. ile imzalanan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay Sitesi'nde bulunan R Blok 1 Nolu daireye ilişkin kira sözleşmesinin 10.08.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde feshedilmesine,
Aynı site içerisinde bulunan D blok 3 Nolu bağımsız bölümün Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş.'ye kira bedeli değişmeyecek şekilde (3.500+KDV) 1(Bir) yıllığına kira verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056024
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
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17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.022,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.022,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9172
|17,9250
|% -0,18
|
|Euro
|18,2202
|18,2713
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,5980
|21,7063
|% 0,04
|
|Frank
|18,7844
|18,8976
|% -0,64
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.859
|6.931
|-25,00
|
|Yarım
|3.342
|3.388
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.694
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-2,51
|
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17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL