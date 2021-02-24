***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti bağlı ortaklığımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde yapılacak ''Metro Hotel Apartments'' projesine ilişkin 15.04.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ile imzalamış olduğumuz protokolde yer alan şartlar dâhilinde ve hasılat paylaşımı hükümleri çerçevesinde yapılması uygulamasından vazgeçilmesine ve projenin "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmak suretiyle yürütülmesine karar verilmiştir.Bu yönde bağlı ortaklığımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.,projenin geliştirilmesi amacıyla Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile 24.02.2021 tarihinde ''Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalamıştır.Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912406BIST